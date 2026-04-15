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Tópicos: Deportes | Fútbol | Audax Italiano

Tribunal definió castigos para jugadores de Audax Italiano expulsados ante la UC

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los futbolistas itálicos que vieron tarjeta roja en el encuentro ante los "cruzados" deberán cumplir sanción.

Tribunal definió castigos para jugadores de Audax Italiano expulsados ante la UC
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El Tribunal de Disciplina entregó su resolución tras el partido entre Audax Italiano y Universidad Católica, definiendo los castigos para los dos jugadores del club de colonia que fueron expulsados en ese compromiso.

De acuerdo a lo resuelto en la audiencia, Marco Collao recibió un partido de sanción luego de su expulsión por doble tarjeta amarilla. De esta manera, el mediocampista deberá cumplir una fecha de suspensión en el próximo encuentro del equipo itálico contra Huachipato, este domingo.

La misma sanción recibió Favián Loyola, quien fue expulsado con tarjeta roja directa durante el encuentro frente a los "cruzados". Así, Audax perderá a ambos futbolistas por una jornada.

En la misma resolución también apareció un antecedente vinculado a Universidad Católica, aunque en este caso sin avance sancionatorio. Esto porque Everton desistió de su denuncia contra el club por la no venta de entradas para hinchas visitantes en el partido que ambos equipos disputaron anteriormente.

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