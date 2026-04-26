Micros apedreadas y un mural derribado: Los incidentes tras el partido de Ñublense y O'Higgins

Posterior a la victoria de O'Higgins en su visita a Ñublense por la fecha 11 en la Liga de Primera, varios hechos de violencia se registraron en las inmediaciones del "Nelson Oyarzun", dejando registros de un bus apedreado y un mural derribado.

Según informó el periodista Javier Limardo, quienes iban a bordo de los transportes atacados eran hinchas del cuadro rancagüino. Allí, una persona debió ser trasladada hasta el Hospital San Carlos debido a la complejidad de sus heridas, mientras que el resto de los ocupantes recibió atención por lesiones leves

Por otro lado, algunos registros evidenciaron a un grupo de fanáticos del cuadro "celeste" destruyendo una pandereta que lucía un mural de Ñublense. Testigos detallaron que se trató de quince individuos pateando la estructura hasta derribarla.

Por el momento, no ha existido pronunciación de alguna de las partes y la evaluación de los daños se mantiene a la espera del balance que realicen las autoridades correspondientes.