Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago18.1°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Ben Brereton

DT de Derby County valoró a Ben Brereton: "Estará en el punto de mira de muchos clubes"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

John Eustace aclaró que tuvieron "paciencia" para que el atacante chileno estuviese en forma.

DT de Derby County valoró a Ben Brereton:
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Luego de un arranque de temporada titubeante en el cual tuvo que lidiar con una extensa sequía goleadora, el delantero nacional Ben Brereton Díaz se hizo un espacio en Derby County y hasta el propio entrenador John Eustace le dedicó unas palabras.

En declaraciones recogidas por Derbyshire Live, el estratega sostuvo: "Estoy seguro de que estará en el punto de mira de muchos clubes de cara a la próxima temporada, pero creo que le hicimos sentir como en casa y le brindamos una oportunidad fantástica".

"También tuvimos paciencia con Ben. Obviamente, no había jugado ningún partido durante la pretemporada y le llevó un tiempo ponerse en forma", añadió el adiestrador de los "carneros".

"Demostró su nivel de compromiso, simplemente presentándose a jugar con nosotros incluso cuando está sufriendo. Creo que quiere formar parte del club y, con un poco de suerte, podremos conseguirlo", subrayó.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada