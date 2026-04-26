DT de Derby County valoró a Ben Brereton: "Estará en el punto de mira de muchos clubes"

Luego de un arranque de temporada titubeante en el cual tuvo que lidiar con una extensa sequía goleadora, el delantero nacional Ben Brereton Díaz se hizo un espacio en Derby County y hasta el propio entrenador John Eustace le dedicó unas palabras.

En declaraciones recogidas por Derbyshire Live, el estratega sostuvo: "Estoy seguro de que estará en el punto de mira de muchos clubes de cara a la próxima temporada, pero creo que le hicimos sentir como en casa y le brindamos una oportunidad fantástica".

"También tuvimos paciencia con Ben. Obviamente, no había jugado ningún partido durante la pretemporada y le llevó un tiempo ponerse en forma", añadió el adiestrador de los "carneros".

"Demostró su nivel de compromiso, simplemente presentándose a jugar con nosotros incluso cuando está sufriendo. Creo que quiere formar parte del club y, con un poco de suerte, podremos conseguirlo", subrayó.