Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago24.0°
Humedad49%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Carlos Caszely

Caszely disparó con todo contra Ortiz: Colo Colo llegó una vez al arco, así no se puede ganar

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

También criticó la falta de referente en el plantel albo.

Caszely disparó con todo contra Ortiz: Colo Colo llegó una vez al arco, así no se puede ganar
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El exfutbolista Carlos Caszely disparó con todo contra el técnico de Colo Colo Fenrnado Ortiz tras caer ante Universidad de Chile en la versión 199 del Superclásico en el Estadio Monumental.

El "Rey del Metro Cuadrado" criticó abiertamente el esquema presentado por el técnico argentino: "No puede jugar con dos 'nueve' sin jugar con punteros, porque no abrió nunca la cancha. Y en un partido muy irregular, la U llegó dos veces e hizo un gol. Colo Colo llegó una vez al arco, así no se puede ganar", puntualizó en La Tercera.

También destacó la falta de referente tras la sustitución de Arturo Vidal: "Cuando salió, Colo Colo quedó sin ningún referente. Ya nadie alegó, estaban con la cabeza baja y eso se ve desde arriba"

Por último se refirió a los comentarios que hubo sobre el arbitraje: "Siempre que se pierde es culpa del árbitro. Yo creo que el primer tiempo estuvo bastante bien y en el segundo bastante mal, pero es árbitro y se puede equivocar. No hay que echarle nunca la culpa al árbitro. Los árbitros se equivocan igual que los jugadores o los técnicos", comentó.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada