Caszely disparó con todo contra Ortiz: Colo Colo llegó una vez al arco, así no se puede ganar

El exfutbolista Carlos Caszely disparó con todo contra el técnico de Colo Colo Fenrnado Ortiz tras caer ante Universidad de Chile en la versión 199 del Superclásico en el Estadio Monumental.

El "Rey del Metro Cuadrado" criticó abiertamente el esquema presentado por el técnico argentino: "No puede jugar con dos 'nueve' sin jugar con punteros, porque no abrió nunca la cancha. Y en un partido muy irregular, la U llegó dos veces e hizo un gol. Colo Colo llegó una vez al arco, así no se puede ganar", puntualizó en La Tercera.

También destacó la falta de referente tras la sustitución de Arturo Vidal: "Cuando salió, Colo Colo quedó sin ningún referente. Ya nadie alegó, estaban con la cabeza baja y eso se ve desde arriba"

Por último se refirió a los comentarios que hubo sobre el arbitraje: "Siempre que se pierde es culpa del árbitro. Yo creo que el primer tiempo estuvo bastante bien y en el segundo bastante mal, pero es árbitro y se puede equivocar. No hay que echarle nunca la culpa al árbitro. Los árbitros se equivocan igual que los jugadores o los técnicos", comentó.