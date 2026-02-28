Síguenos:
Tópicos: Mundo | Irán

Teherán anunció la mayor operación militar de su historia contra Israel y objetivos de EE.UU.

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Poco después del anuncio de la muerte de Jameneí, la Guardia Revolucionaria prometió un castigo "duro y decisivo".

"La mano de la venganza no dejará en paz a sus asesinos", advirtió.

 EFE
La Guardia Revolucionaria iraní prometió este domingo venganza por la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, con un castigo "duro y decisivo".

"La mano de la venganza de la nación iraní no dejará en paz a sus asesinos hasta que se enfrenten a un castigo duro, decisivo y lamentable", dijo el cuerpo militar de élite en un comunicado poco después del anuncio de la muerte de clérigo de 86 años en los ataques de Israel y Estados Unidos.

A continuación, la Guardia Revolucionaria aseguró que lanzaría "en momentos" la mayor operación militar en la historia de las Fuerzas Armadas del país contra Israel y objetivos de Estados Unidos en Oriente Medio.

El anuncio se produce poco después de que la televisión estatal iraní confirmase la muerte de Jameneí en su oficina el sábado en los ataques de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado que Jameneí, de 86 años y quien ha ejercido como líder supremo de Irán desde 1989, murió en los ataques y llamó al pueblo iraní a "recuperar" su país tras décadas de régimen de los ayatolás.

"Jameneí, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jameneí y su banda de matones sanguinarios", escribió Trump en su red Truth Social.

La ofensiva estadounidense e israelí comenzó a primera hora del sábado contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro).

Los ataques se han saldado por el momento con más de 200 muertes, según los cálculos de la Media Luna Roja.

