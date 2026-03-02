Tomás Barrios debutó con triunfo en la qualy de Indian Wells y sueña con llegar al cuadro principal

El chileno Tomás Barrios, 115° en el ranking mundial, debutó con un triunfo este lunes en la qualy de Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada.

Barrios se impuso con un doble 6-3 ante el estadounidense Jagger Leach, joven de 18 años que está en el lugar 1.360° en el escalafón de la ATP, en un partido que duró 85 minutos.

En la segunda ronda de la qualy, Barrios enfrentará al ganador de la llave entre el francés Luca Van Assche (105°) y el canadiense Alexis Galarneau (219°).

En caso de ganar la segunda ronda, Barrios se meterá en el cuadro principal, en donde está Alejandro Tabilo (40°), quien debutará ante el español Rafael Jódar (103°).