"Tendría que vivir hasta los 130 años": La furiosa descarga de Carlos Caszely contra su isapre

El histórico delantero de Colo Colo y la selección chilena Carlos Caszely utilizó sus redes sociales para hacer pública una situación que calificó directamente como "tragicómica".

El "Rey del Metro Cuadrado" denunció las irrisorias condiciones que le presentó la isapre Banmédica para concretar la devolución de dineros por concepto de cobros indebidos.

A través de su cuenta de Instagram, el exgoleador detalló que la institución de salud reconoció una deuda a su favor acumulada durante años, la cual asciende a 1.700.000 pesos. Sin embargo, la indignación de Caszely surgió al momento de conocer la modalidad de pago propuesta por la aseguradora: Cuotas mensuales de apenas 2.200 pesos.

La leyenda del fútbol nacional sacó la calculadora y expuso lo absurdo de la oferta. "¡Se completarían en 64 años! O sea, tendría que vivir hasta los 130 años para ver restituido un patrimonio que me pertenece", reclamó el ídolo deportivo, evidenciando la imposibilidad biológica de recuperar sus fondos bajo ese esquema.

La crítica al sistema

Más allá de su caso personal, el comentarista deportivo aprovechó la instancia para contrastar la flexibilidad que se toman estas instituciones para pagar versus la rigurosidad con la que cobran a los usuarios. "Si un afiliado se retrasa un solo día en sus compromisos financieros, las sanciones y cargos son inmediatos", argumentó.

"No obstante, cuando la institución debe devolver capital cobrado en exceso, propone plazos que exceden la expectativa de vida promedio", sentenció Caszely, cerrando su mensaje con una consulta abierta a sus seguidores sobre esta práctica que, según sus palabras, probablemente afecta a miles de personas en Chile.