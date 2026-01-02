¿Cuándo y dónde ver el debut de Chile en el Mundial de la Kings League?

El equipo de Chile, presidido por Arturo Vidal y el streamer Shelao, debutará este sábado en el Mundial de la Kings League, torneo de fútbol 7 organizado por el exjugador Gerard Piqué, y que se celebrará en Brasil.

La escuadra chilena enfrentará a Países Bajos y saltará a la cancha con jugadores activos y exfutbolistas con trayectoria en el fútbol nacional, entre ellos Matías Donoso, Ignacio Herrera, Piero Gárate, Christian Vilches, Ezequiel Luna, Fernando Saavedra y Mathías Vidangossy.

El encuentro está pactado para las 16:00 horas (19:00 GMT) de este sábado 3 de enero y podrás seguirlo por televisión en Canal 13, mientras que en streaming por Disney+ Premium, 13GO y el canal de Twitch y Youtube de la Kings League.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.