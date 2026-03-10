Francisco Meneghini dejó de ser el técnico de Universidad de Chile

En medio de un momento crítico en relación a los resultados en el comienzo de la temporada, el entrenador Francisco Meneghini dejó su cargo como entrenador de Universidad de Chile durante este martes, un día después del empate 1-1 con U. de Concepción por la sexta fecha de la Liga de Primera.

Según información de Cooperativa Deportes, la dirigencia de Azul Azul tomó la decisión de despedir al técnico argentino, que solo logró una victoria oficial en su ciclo frente al cuadro estudiantil, cuando ganó el Superclásico ante Colo Colo.

La U de Meneghini, además, sufrió una dolorosa eliminación en la fase 1 de Copa Sudamericana, a manos de Palestino, lo que dejó al equipo sin torneo internacional durante el 2026.

En la Liga de Primera, el equipo azul marcha en el duodécimo puesto con apenas 7 puntos, derivados de la victoria ante los "albos" más cuatro empates y una caída.

El siguiente desafío de la U es este sábado como visita ante Coquimbo Unido, vigente campeón del fútbol chileno.