Cronología: el día que José Antonio Kast asumió la Presidencia de Chile

José Antonio Kast se convirtió ayer en el la trigesimocuarta persona que asumió la Presidencia de la República tras ganar una elección: en el salón de honor del Congreso Nacional, el fundador del Partido Republicano asumió el poder de manos de su antecesor, Gabriel Boric, frente a cerca de 1.150 invitados.

La jornada del Mandatario comenzó temprano en el palacio de Cerro Castillo de Viña del Mar, donde se tomó la foto oficial junto a quienes asumirían como sus ministros, al tiempo que Boric viajaba desde Santiago para cumplir con la entrega de su cargo.

En el edificio del Parlamento, Kast y su esposa, Pía Adriazola, esperaron la ceremonia en una capilla, antes de ingresar al salón de honor, donde a las 12:28 del día la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), le tomó juramento. Luego recibió la banda presidencial con el escudo bordado de manos de la parlamentaria y la piocha de Bernardo O'Higgins, que le entregó Gabriel Boric: con eso ya era el Presidente.

El acto en Valparaíso terminó a las 13:00 horas, luego de que juraran todos los nuevos ministros. Y Kast, sus colaboradores y los invitados internacionales fueron a disfrutar un almuerzo en Cerro Castillo, en el que el rey de España, Felipe VI, brindó "por el bienestar del pueblo chileno, por la República de Chile, por el Presidente Kast, por la primera dama y por esa maravillosa familia que hemos conocido hoy".

Rápido traslado

Esta instancia de convivencia se extendió mientras en la comuna de Ñuñoa, la comunidad del liceo Augusto d'Halmar lo esperaba para el primer acto público como Mandatario: la inauguración del año escolar.

Todos estaban instalados cuando Kast recién tomaba el helicóptero desde Viña del Mar para trasladarse a Santiago. El viaje fue rápido y pasadas las 18:00 horas el Presidente llegó al establecimiento junto a su esposa y la ministra de Educación, María Paz Arzola.

Los alumnos le contaron de sus actividades, el alcalde Sebastián Sichel agradeció la presencia del Mandatario y dijo que "no es solo un reconocimiento al Liceo Augusto d'Halmar, sino a todos los colegios de Ñuñoa y a las familias que eligen la educación pública como una oportunidad de desarrollo".

El Jefe de Estado destacó que "ustedes son la esperanza y el futuro de Chile; de un Chile que ha tenido dificultades y hemos visto divisiones. Y aquí hay un ejemplo concreto de lo que ustedes tienen en su lema: de trabajo, de lealtad y de felicidad. Quisimos marcar el acento en ustedes, en la juventud, en el futuro, en la esperanza, en la calidad de la educación".

A La Moneda

A esa hora ya se había juntado un grupo importante de adherentes en la plaza de la Constitución, frente al palacio de La Moneda, a la espera de que llegara el Presidente, quien según su agenda daría su primer discurso a las 21:00 horas. Sin embargo, recién pasadas las 20:00 horas se asomó en el Ford Galaxie por uno de los costados de la casa de gobierno.

Con lentitud recorrió hasta el otro extremo de la plaza para caminar desde calle Agustinas y recibir aplausos de sus partidarios antes de recibir honores por parte del regimiento de granaderos del Ejército. Luego ingresó a La Moneda donde lo esperaban sus ministros.

Ya cerca de las 21:15 horas se había anunciado el retraso del discurso. Y pasadas las 21:30 se vio por la señal oficial que Kast firmaba sus primeros decretos de lo que ha llamado "gobierno de emergencia" ante varios de sus ministros, como los titulares de Interior, Claudio Alvarado, y Defensa, Fernando Barros. También firmó la designación del vicealmirante en retiro de la Armada Alberto Soto como comisionado en la Macrozona Norte. Y al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, le entregó un instructivo de auditoría para el cuidado y ahorro d recursos del Estado.

Discurso de asunción

Recién algunos minutos antes de las 22:00 horas Kast caminó hacia el balcón de La Moneda para hablar a sus adherentes. Gritó tres veces "viva Chile" antes de agradecer por "el honor de que me eligieran Presidente de la República".

"Nos han entregado un país en peores condiciones de lo que esperábamos. Decir que lo recibimos en malas condiciones no es excusa; lo decimos porque el país merece saber la verdad. La ciudadanía tiene todo el derecho a saber", afirmó el Mandatario.

"Chile tiene adversarios reales y no son quienes votan diferente que nosotros, quienes opinan diferente de nosotros en política; son los que amenazan nuestros barrios, quienes han ingresado al país de manera ilegal. A ellos los vanos a perseguir, encontrar, juzgar y condenar", agregó.

Dicho eso, cambio el tono para decir que "quiero hacer un llamado a la unidad. No a una unidad que borra las diferencias, porque la crítica es legítima y el debate necesario para fortalecer nuestra democracia. Sino a la unidad por las causas urgentes de Chile, aquellas que están por encima de nuestras diferencias. La unidad que invita a trabajar juntos por los niños, que merecen crecer en una sociedad más segura".

Y cerró su mensaje con una solicitud: "Convoco a nuestros ministros, nuestros subsecretarios, nuestras autoridades y funcionarios de Gobierno a ponerse a trabajar. Porque no hay tiempo que perder, porque Chile no aguanta más".

Fue el final del día del traspaso de mando. El día en que Gabriel Boric le entregó el poder a José Antonio Kast.