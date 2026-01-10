Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

A probar suerte en Centroamérica: Juan Carlos Gaete fichó en la liga de Costa Rica

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl

El delantero nacional de 28 años además jugará la Copa de Campeones Concacaf.

A probar suerte en Centroamérica: Juan Carlos Gaete fichó en la liga de Costa Rica
 CS Cartaginés
Juan Carlos Gaete, delantero que en 2025 militó en Cobresal, selló un inesperado traspaso hasta la Primera División de Costa Rica para esta temporada 2026.

El atacante fue fichado por el Club Sport Cartaginés, uno de los clubes con mayor tradición en su país y que viene de ser semifinalista nacional, instancia en la que perdió con el Saprissa.

Gaete intentará relanzar su carrera en Centroamérica luego de un deslucido regreso en los "mineros", con un gol en apenas 15 partidos a lo largo de toda la última campaña.

En su palmarés, el nuevo club del chileno cuenta con cuatro títulos de liga, cinco copas nacionales y una Concachampions en 1994 y jugará la Copa de Campeones Concacaf 2026, donde enfrentará a Vancouver Whitecaps de la MLS.

