América tomó medidas extremas y buscará rescindir el contrato de Igor Lichnovsky

América está buscando rescindir definitivamente el contrato del defensor nacional Igor Lichnovsky para que deje el club mexicano.

El zaguero no entra en los planes del entrenador André Jardine para el torneo de Clausura 2026. Ante esto el medio 365scores reveló que la directiva de la águilas está buscando la forma de desvincularse del chileno, después de que este se negara a aceptar las ofertas para salir del club.

Según el citado medio, América quiere llegar a un acuerdo con el central para cancelarle todo el 2026, aun cuando el chileno tiene vínculo hasta diciembre del 2027 con posibilidad de extenderlo por un año más.

De acuerdo con TV Azteca, el monto que debe pagarle el conjunto azulcrema al formado en Universidad de Chile será cercano a los dos millones y medio de dólares.

Asimismo, apuntaron que el futbolista "ya está enterado de la situación y ha delegado toda la operación a su agente. Desde la representación del defensor chileno hay una postura firme: que se cumpla la totalidad de las compensaciones estipuladas en las garantías contractuales firmadas con el club", informó el medio.