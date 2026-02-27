Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Aravena y su fichaje en Portland Timbers: Hablé con Felipe Mora, eso me convenció

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

El chileno dejó Gremio de Brasil y se sumó a la MLS.

Alexander Aravena dejó Gremio de Brasil y partió a préstamo a Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS), elenco donde será compañero de otro chileno como es Felipe Mora.

El exdelantero de Universidad Católica fue presentado oficialmente el jueves ante la prensa estadounidense y en la ocasión explicó los motivos para arribar al cuadro norteamericano y el rol que tuvo su compatriota en su decisión.

"Apenas supe del interés de Portland por ficharme, quise venir. Siento que es una liga muy buena, con mucha competencia, y por eso estoy acá", comenzó diciendo el ariete criollo.

"Me describo como un jugador hábil e inteligente, que ataca bien los espacios; soy fuerte para proteger el balón, técnico y me gusta hacer goles", añadió sobre sus características.

Consultado sobre si habló con Mora para tomar la decisión, respondió: "Sí, hablé con Felipe antes de venir. Le pregunté cómo estaban las cosas y me dijo que la ciudad es muy bonita, que el equipo es sensacional y que está súper cómodo acá. Eso me convenció, porque es muy importante para el día a día".

"Conozco la MLS, todos sabemos lo que representa y el nivel de competencia que tiene. Estoy muy feliz de estar acá. Me gustaría jugar contra Inter Miami y frente a mi máximo ídolo, que es Lionel Messi", sentenció Aravena.

