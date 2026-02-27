Boric iniciará marzo en Juan Fernández, donde inaugurará el año escolar

El Gobierno informó este viernes que el Presidente Gabriel Boric viajará el sábado, a bordo del buque "Aquiles" de la Armada, hacia el Archipiélago Juan Férnandez, donde encabezará la ceremonia de inicio del año escolar 2026 a nivel nacional.

El Mandatario, que comenzará su travesía desde Valparaíso y se prevé llegará la noche del domingo, llegará el lunes 2 de marzo al Colegio Insular Robinson Crusoe, en el marco de la visita a las obras de reconstrucción del recinto.

En la instancia, estará acompañado por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo; el alcalde de Juan Fernández, Pablo Manríquez; parlamentarios de la Región de Valparaíso y miembros de la comunidad estudiantil.

El Colegio Insular Robinson Crusoe, ubicado a 670 kilómetros del Puerto de San Antonio, es el único recinto educativo del Archipiélago de Juan Fernández. Cuenta con 50 funcionarios y una matrícula de 167 estudiantes que cursan pre-kinder a cuarto medio.

El recinto fue arrasado por el mar durante el tsunami del 27-F, en 2010, y hasta hoy sigue funcionando con containers que se habilitaron de manera provisoria durante la emergencia.

En ese contexto, el Ejecutivo informó que destinó una inversión de 600 mil UF para la habilitación de la nueva escuela, que involucra su diseño y construcción.

Durante la tarde del lunes, el Presidente Boric visitará el poblado San Juan Bautista, donde encabezará el lanzamiento de la Campaña de Vacunación e Inmunización en el consultorio General Rural (CGR) de Juan Fernández. Al finalizar el día, retornará a Santiago.