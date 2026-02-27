Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.5°
Humedad17%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Valparaíso
Tópicos: País | Presidente Boric

Boric iniciará marzo en Juan Fernández, donde inaugurará el año escolar

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Acompañado por el ministro Nicolás Cataldo, el Mandatario visitará las obras del Colegio Insular Robinson Crusoe, arrasado por el tsunami del 27-F de 2010 y que todavía opera en containers.

También visitará un consultorio en el poblado San Juan Bautista, donde lanzará una campaña de vacunación.

Boric iniciará marzo en Juan Fernández, donde inaugurará el año escolar
 ATON (archivo)

El Presidente partirá al archipiélago este sábado a bordo del buque "Aquiles" de la Armada, y no llegará hasta el domingo por la noche: 10 días antes del cambio de mando.
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Gobierno informó este viernes que el Presidente Gabriel Boric viajará el sábado, a bordo del buque "Aquiles" de la Armada, hacia el Archipiélago Juan Férnandez, donde encabezará la ceremonia de inicio del año escolar 2026 a nivel nacional.

El Mandatario, que comenzará su travesía desde Valparaíso y se prevé llegará la noche del domingo, llegará el lunes 2 de marzo al Colegio Insular Robinson Crusoe, en el marco de la visita a las obras de reconstrucción del recinto.

En la instancia, estará acompañado por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo; el alcalde de Juan Fernández, Pablo Manríquez; parlamentarios de la Región de Valparaíso y miembros de la comunidad estudiantil.

El Colegio Insular Robinson Crusoe, ubicado a 670 kilómetros del Puerto de San Antonio, es el único recinto educativo del Archipiélago de Juan Fernández. Cuenta con 50 funcionarios y una matrícula de 167 estudiantes que cursan pre-kinder a cuarto medio.

El recinto fue arrasado por el mar durante el tsunami del 27-F, en 2010, y hasta hoy sigue funcionando con containers que se habilitaron de manera provisoria durante la emergencia.

En ese contexto, el Ejecutivo informó que destinó una inversión de 600 mil UF para la habilitación de la nueva escuela, que involucra su diseño y construcción.

Durante la tarde del lunes, el Presidente Boric visitará el poblado San Juan Bautista, donde encabezará el lanzamiento de la Campaña de Vacunación e Inmunización en el consultorio General Rural (CGR) de Juan Fernández. Al finalizar el día, retornará a Santiago.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada