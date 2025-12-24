Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Aseguraron que Boca Juniors rechazó millonaria oferta desde México por Williams Alarcón

Publicado:
| Periodista Digital: ATON Chile

El chileno seguirá en el conjunto argentino.

Williams Alarcón tuvo la chance de partir de Boca Juniors al fútbol mexicano, ante el interés y una millonaria oferta de Necaxa. Sin embargo, el volante chileno se quedará en el cuadro xeneize.

Según radio La Red de Argentina, el conjunto argentino rechazó la propuesta del elenco azteca de 5 millones de dólares por la mitad del pase del mediocampista nacional.

"Ofertas que llegaron, Alarcón es uno de los que apareció en el radar del Necaxa, el equipo mexicano que ofreció un préstamo con opción de compra por el 50% del pase que Boca lo rechazó", detallaron desde el citado medio.

"Necaxa pone los huevos en un lado, pero está por cerrar otro. Me dicen que la oferta fue flojita, sabiendo que dirán que no, casi 5 palos por Alarcón; Boca la rechazó y se queda", añadió el citado medio.

