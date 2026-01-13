Boric tras absolución de Claudio Crespo en Caso Gatica: "Me provoca un desgarro muy grande"

Tras conocerse la decisión unánime del Tribunal Oral en lo Penal de absolver a Claudio Crespo, exteniente coronel de Carabineros acusado de cegar a Gustavo Gatica durante el estallido social, el Presidente Gabriel Boric manifestó su profunda preocupación por el fallo.

El tribunal acreditó este martes la "legítima defensa" y un uso de armamento "justificado" por parte del uniformado durante las protestas de 2019, una resolución que ha generado inmediatas reacciones en el espectro político.

En entrevista con CNN Chile, el jefe de Estado llamó a la cautela a la espera del texto íntegro de la sentencia, pero no ocultó su impacto personal y social ante la falta de culpables tras las graves lesiones sufridas por manifestantes.

"No conocemos la sentencia del fallo, conocemos solo el veredicto, por lo tanto, para poder saber las implicancias o en qué ley se basa, todavía es muy precipitado", sostuvo el Mandatario.

Boric añadió que "lo que sí queda claro es que cuando se identifica que una persona determinada disparó y le quitó los ojos a otra persona que estaba en una manifestación, y no hay una condena por aquello, cunde el desconcierto".

A pesar del fallo inicial, el mandatario recordó que el proceso judicial no ha concluido definitivamente, aunque reconoció la dureza del momento actual para las víctimas y la sociedad.

"Y si bien todavía hay instancias para reclamar esta sentencia del Tribunal Oral en lo Penal, resulta duro. Yo estoy triste. A mí me provoca un desgarro muy grande", enfatizó el Presidente.

Mientras Crespo dedicó su libertad judicial a los funcionarios de Carabineros, sectores de la oposición y querellantes ya evalúan solicitar la nulidad del juicio o recurrir a instancias internacionales para revertir el veredicto.

Cita clave con Kast

En la antesala de una de las reuniones políticas más esperadas de la semana, el Presidente Gabriel Boric confirmó que el diálogo con José Antonio Kast se centrará en prioridades legislativas que hoy cuentan con un importante piso técnico, pero que requieren el empuje final de las dirigencias políticas.

La cita, programada para este jueves en el Palacio de La Moneda, pondrá sobre la mesa temas sensibles como la educación y la conciliación laboral.

En conversación con CNN Chile, el Mandatario recordó que este acercamiento no es improvisado, sino que viene gestándose desde encuentros previos en espacios públicos. "Eso es algo que ya impusimos un poco en la conversación que tuvimos en el Congreso del Futuro. Él lo mencionó en su discurso, yo lo mencioné en el mío", explicó Boric sobre su relación con el líder del Partido Republicano.

El foco estará puesto en dos reformas estructurales: la creación de un sistema de Sala Cuna Universal y el reemplazo del Crédito con Aval del Estado (CAE). Según el Presidente, el trabajo previo entre los equipos de oficialismo y oposición ha rendido frutos en el plano técnico, por lo que el obstáculo actual es de otra índole.

"Hoy día, tanto en Sala Cuna Universal, en Sala Cuna para Chile, como en el proyecto que termina con el CAE y da paso al nuevo sistema de financiamiento de educación superior, tenemos acuerdo técnico después de mucho trabajo entre oposición y oficialismo", aseguró el jefe de Estado.

Al ser consultado sobre si este será el requerimiento explícito hacia Kast en el encuentro del jueves, Boric fue tajante al señalar que la viabilidad de estos proyectos depende ahora de gestos políticos transversales. "Por lo tanto, lo que falta es voluntad política. Eso es una de las cosas que vamos a conversar", concluyó.