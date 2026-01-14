Riego acusó "demagogia" de Boric: Que se haga cargo de no haber vetado Naín-Retamal

En conversación con El Diario de Cooperativa, el destacado abogado penalista y profesor de derecho de la Universidad Diego Portales Cristián Riego analizó este miércoles la decisión unánime del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago de absolver a Claudio Crespo, exteniente coronel de Carabineros que cegó al joven psicólogo Gustavo Gatica -hoy, diputado electo- durante el estallido social.

Los magistrados acreditaron que la conducta del imputado se encontraba amparada por la causal de "legítima defensa", descartando el delito de apremios ilegítimos.

Riego fue enfático en señalar que este resultado es una consecuencia directa de la Ley Naín-Retamal, legislación que, a su juicio, "hace que se establezca un criterio muy favorable a la Policía y una extrema restricción para el juez" para evaluar la proporcionalidad del uso de la fuerza en procedimientos policiales.

"Los jueces, creo yo, están aplicando razonablemente bien la ley", dijo el académico, que explicó que "la Ley Naín-Retamal lo que creó fue un escenario legal en el cual la ley dice: 'Mire, usted no puede como juez entrar a hacer un análisis demasiado exigente respecto de este requisito (la proporcionalidad). Vamos a establecer una presunción en favor de Carabineros: cuando hay una situación de legítima defensa o de eventual legítima defensa, vamos a presumir que se da este requisito'. O sea, que la respuesta de Carabineros efectivamente cumple con esta condición".

Según Riego, el "precedente muy claro" que instala la propia norma, más allá del resultado de este juicio concreto, es que "cuando cualquier ciudadano vaya a protestar, si es que agrede a Carabineros, luego no va a poder reclamar por la respuesta de Carabineros o tiene muy escaso margen para reclamar por la respuesta".

Al ser consultado sobre si el veredicto habría sido distinto sin la existencia de la Ley Naín-Retamal, el profesor admitió que es difícil saberlo sin el detalle del fallo, pero subrayó que la ley actual "le ahorra trabajo a la defensa y también un poco a los jueces, porque le dice: 'Mire, no se meta tanto en esto, no se preocupe tanto por estos detalles, favorezca a Carabineros'".

"(Boric) no se hace cargo que su Gobierno pasó una legislación que resuelve este conflicto de una manera muy clara en favor de la Policía"

En Cooperativa, Riego también criticó duramente las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, quien la noche del martes, en CNN Chile, manifestó "desconcierto" ante la falta de una condena pese a la pérdida de la visión de Gatica. El experto calificó dichas palabras como "demagogia", argumentando que el Mandatario no reconoce el impacto de la ley que su propio Ejecutivo permitió que se promulgara.

"El Presidente de la República sabe que ese no es el conflicto. El conflicto es otro: el alcance de la defensa de los carabineros. No se trata aquí de como que esto fuera un hecho en el cual hay solo un aspecto: que una persona perdió los ojos. El problema es que perdió los ojos en un enfrentamiento con carabineros y, entonces, eso hace que el problema sea más complejo que lo que él está presentando", comentó el penalista.

"(Boric) no se hace cargo que su Gobierno pasó una legislación que resuelve este conflicto de una manera muy clara en favor de la Policía. Entonces, me parece que lo que está diciendo está totalmente fuera de lugar. No entiendo cómo puede decir eso y no hacerse responsable de lo que es su gestión política sobre esto. Ellos estuvieron de acuerdo en pasar una legislación que dijera: 'Mire, los jueces no pueden entrar a criticar o a juzgar o a analizar a fondo la respuesta de Carabineros'. Eso es lo que ellos pasaron y eso es lo que hicieron los jueces", sentenció el abogado.

"La Fiscalía cumplió con su deber ampliamente"

Finalmente, Riego descartó que el veredicto represente un fracaso del Ministerio Público, señalando que el ente persecutor "cumplió con su deber ampliamente" de llevar el caso a juicio oral "lo mejor posible".

"Yo creo que la Fiscalía no tenía mucho más que hacer. La Fiscalía, primero, no podía no llevar un caso como este. Este era un caso que requería un juicio. Todo lo que estamos viendo, los análisis que estamos haciendo, dan cuenta de que aquí se requería un juicio. Si la Fiscalía hubiese archivado este caso sin llevarlo a juicio, a todos nos habría parecido algo oscuro e impresentable", planteó el académico.

Asimismo, hizo notar que "se ha vuelto muy costumbre que los jueces critiquen a la Fiscalía, pero yo creo que eso es bien injusto, primero, porque los jueces tampoco es que hagan ninguna maravilla de trabajo. Los defectos del trabajo se comparten entre la Fiscalía y los jueces más o menos por partes iguales".

"Muchas veces los jueces, cuando tienen que tomar un fallo incómodo -porque va a ser polémico, porque va a ser criticado por una parte de la población-, en vez de asumir la responsabilidad buscan echarle la culpa a alguien, y en este caso le están echando la culpa a la Fiscalía. Yo creo que eso no tiene ninguna justificación. Creo que la decisión es de los jueces, creo que tienen que asumir su responsabilidad por ello y me parece que es una decisión que está dentro de lo razonable, dados los hechos que se tienen por probados y dada la forma en que está estructurada la legislación", concluyó Riego.