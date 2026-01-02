Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Aseguraron que Paulo Díaz rechazó una oferta de España para salir de River Plate

Publicado:
| Periodista Digital: ATON Chile

El chileno le bajó el pulgar a la idea de jugar en La Liga.

Una sorpresiva decisión tomó el defensa nacional Paulo Díaz, quien cerró el 2025 cumpliendo un rol secundario en River Plate, escenario que permitió que proliferaran los rumores sobre su futuro en el club.

El Crack Deportivo reveló que el cuadro argentino recibió una oferta de parte de Elche, elenco que ocupa el noveno lugar de La Liga, y que manifestó interés por el chileno.

Sin embargo, pese a la poca consideración que tuvo durante el segundo semestre en el equipo que adiestra Marcelo Gallardo, el central rechazó el ofrecimiento.

El principal motivo de esta sorpresiva decisión es que el conjunto español no pudo costear el sueldo que recibe en el equipo argentino.

