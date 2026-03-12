[VIDEO] Iván Zamorano celebró el triunfo de Real Madrid entonando el himno del club

El exdelantero Iván Zamorano fue captado ayer miércoles celebrando el triunfo que Real Madrid logró ante Manchester City en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

El otrora goleador merengue disfrutó en cancha de la victoria y tras ello celebró entonando el himno del club blanco junto a su excompañero de equipo, Guti.

Zamorano, en su paso por Real Madrid, entre 1992 y 1996, sumó 173 partidos y 101 goles.

Mira acá el registro