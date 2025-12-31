Ben Brereton fue ofrecido a un grande de Brasil para jugar Copa Libertadores

A pesar de sumar minutos en Derby County, el chileno Ben Brereton fue ofrecido a Corinthians para disputar la Copa Libertadores 2026 con el elenco paulista y sumar rodaje por primera vez en Sudamérica.

Si bien el delantero de La Roja se encuentra con un préstamo vigente, desde Brasil indicaron que el jugador tiene opciones de salir anticipadamente de Derby County.

El medio RTI Esporte dio a conocer que el Brereton fue ofrecido por medio de un "intermediario" al "Timao" para jugar la Libertadores. Pero no solo tiene como posible destino Brasil, ya que también señalaron la propuesta le llegó a Toronto FC de la MLS.

"RTI Esporte ha sabido que el Corinthians y el Toronto FC están evaluando el acuerdo desde diferentes perspectivas. El club brasileño considera que la apretada agenda y la visibilidad de la Copa Libertadores podrían ser una herramienta para recuperar la prominencia del delantero", sostuvo el medio.

Ahora, habrá que esperar novedades del futuro de "Big Ben" que aún tiene contrato vigente con Southampton hasta 2027.