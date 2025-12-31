El delegado presidencial provincial de Maipo, Mauricio Orrego, prevé un extenso combate del incendio estructural que consume a una serie de bodegas, ubicadas en el límite de las comunas de San Bernardo y Lo Espejo.

"Lo único que buscamos es que no se propague al otro lado, y de aquí a que se termine de quemar y mojar todo tenemos bastantes horas", señaló la autoridad durante un punto de prensa, antes de hacer un llamado a la población a mantener las ventanas cerradas, porque la gran columna de humo no se disipará "en un buen rato".

La emergencia se ha hecho especialmente complicada por la falta de grifos en el área industrial afectada, pero ya llegaron camiones aljibes a abastecer a los cientos de voluntarios que trabajan en San Esteban con Avenida Lo Espejo.

Como el siniestro se desató en plena víspera de Año Nuevo, y en un sector aledaño a la Ruta 5, aseguró que "Bomberos está haciendo lo imposible por evitar que la ciudadanía tenga más problemas. Creemos que lo vamos a conseguir, pero todavía falta".

Por otro lado, tras inspeccionar una de las bodegas siniestradas, Orrego aseveró que "no hay un riesgo químico por el momento", pero admitió que "necesito ir a ver las otras empresas" arrasadas por las llamas para descartarlo por completo.

Finalmente, al menos dos bomberos fueron trasladados a un centro asistencial tras sufrir golpes de calor durante sus labores.

