Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Benjamín Kuscevic dejó Fortaleza y será nuevo jugador de Toronto FC en la MLS

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno abandonó Brasil para jugar en la MLS.

El seleccionado nacional Benjamín Kuscevic dejó Fortaleza de Brasil para convertirse en nuevo jugador de Toronto FC, elenco canadiense que actualmente compite en la MLS de Estados Unidos.

Según Cooperativa Deportes, el chileno no estaba siendo considerado en Fortaleza, elenco que actualmente compite en la Serie B del fútbol brasileño tras descender la temporada pasada, por lo que buscó su salida para no perder continuidad ni opciones de ser convocado a la selección chilena.

Kuscevic, de 29 años, llegará al club canadiense cedido, con una opción de compra.

Toronto FC será el quinto club en la carrera del zaguero, formado en la UC y con pasos en Palmeiras, Coritiba y Fortaleza.

El formado en Universidad Católica se sumará a otros chilenos en la liga estadounidense como Alexander Aravena, Felipe Mora, Thomas Gillier y Zidane Yañez.

En portada