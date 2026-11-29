El arquero chileno Lawrence Vigouroux sumó otra positiva jornada en la Championship inglesa, festejando junto a Swansea un triunfo por 3-0 sobre Cardiff City por la fecha 18.

El guardameta fue titular en un duelo definido por los goles de Joseph Opoku (15'), Ben Cabango (57') y Zan Vipotnik (69').

Gracias a este resultado Swansea sigue en zona de play-offs e incluso subió una posición, hasta el séptimo lugar con 30 puntos, aprovechando el empate de Queens Park Rangers (29) ante el Sheffield United de Ben Brereton, que es undécimo con 27 unidades.

El próximo partido para Vigouroux y compañía será el sábado 5 de diciembre, como visitante frente a Bristol City a las 09:30 horas de Chile (12:30 GMT).