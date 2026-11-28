Ben Brereton sumó una nueva titularidad con Sheffield United, que cosechó un empate 1-1 en su visita a Queens Park Rangers por la fecha 18 de la Championship inglesa.

Los "Blades" comenzaron arriba con el tempranero gol de Patrick Bamford a los dos minutos de partido, pero el QPR igualó a los 69' gracias a Rumarn Burrell.

Además, Kalvin Phillips vio la tarjeta roja en Sheffield (77'). Brereton fue reemplazado por Ollie Arblaster poco después, al minuto 81.

Con este resultado Sheffield retrocedió un puesto en la tabla, hasta el décimo lugar con 27 puntos.

Aunque está a solo uno de Blackburn Rovers en el cierre de la zona de play-offs, falta conocer el destino del Swansea de Lawrence Vigouroux (27), que este domingo 29 de noviembre recibirá a Cardiff City (09:00 horas de Chile, 12:00 GMT).