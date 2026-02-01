¿Cuándo y dónde ver el partido del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ante Mallorca?
El equipo de los chilenos viene de reencontrarse con los triunfos en la Liga.
Sevilla, club en el que militan los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, buscará seguir con resultados positivos cuando le toque visitar este lunes 2 de febrero a Mallorca por la fecha 22 de la Liga de España.
El elenco dirigido por el argentino Matías Almeyda viene de reencontrarse con los triunfos tras vencer 2-1 como local a Athletic Club, por lo que buscará un resultado que lo aleje de la zona del descenso que abre su rival de turno en el Estadi de Son Moix.
A partir de las 17:00 horas en Chile (20:00 GMT) podrás seguir el encuentro que contará con la transmisión televisiva en las pantallas de ESPN y también con la plataforma de streming Disney+.
Como siempre, todos los detalles de este encuentro podrás seguirlos a través de Cooperativa.cl.