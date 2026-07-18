Damián Pizarro allana el camino para su regreso al fútbol chileno

Tras varias semanas de especulaciones, el delantero Damián Pizarro está cada vez más cerca de concretar su retorno al fútbol chileno, tras un semestre para el olvido en Racing de Avellaneda, equipo al que llegó cedido desde Udinese.

Según informó el periodista argentino Uriel Lugt, Audax Italiano tiene negociaciones avanzadas con el ariete chileno, quien también tiene encaminada la rescisión de su contrato con el club de Avellaneda.

La idea de los audinos, sostuvo el comunicador, es pedir la cesión hasta fin de año del formado en Colo Colo, quien, desde que salió del Cacique rumbo a Italia a mediados de 2024, solo ha sumado 522 minutos en cancha.