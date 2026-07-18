Falsos pasajeros robaron un auto de aplicación y chocaron contra un árbol en la fuga

Un conductor de aplicación fue víctima del robo de su vehículo en la comuna de Cerro Navia, luego de ser abordado por un grupo de sujetos armados que lo intimidó para obligarlo a descender del automóvil.

Tras la denuncia, Carabineros inició un operativo que permitió recuperar el vehículo y detener a dos de los presuntos involucrados.

De acuerdo con Carabineros, el hecho ocurrió cuando la víctima, un ciudadano venezolano, acudió a Cerro Navia para realizar un servicio solicitado a través de una aplicación de transporte.

Al llegar al lugar, fue interceptado por una cantidad indeterminada de sujetos, algunos de los cuales portaban armas de fuego, quienes lo obligaron a bajar del vehículo para posteriormente darse a la fuga con el automóvil.

La víctima denunció el hecho y es en ese contexto, que el personal policial ubicó el vehículo sustraído circulando con tres personas en su interior, por lo que inició un seguimiento controlado que finalizó también en Cerro Navia, cuando los ocupantes perdieron el control del automóvil e impactaron contra un árbol.

Tras el choque, dos de los sospechosos fueron detenidos: uno quedó atrapado al interior del vehículo y el otro fue capturado luego de intentar huir a pie. Un tercer involucrado logró escapar y es intensamente buscado por Carabineros.

El capitán Denis Vladimiro explicó que "el dispositivo de servicio a la población logró dar con el vehículo sustraído, en el cual se mantenían tres sujetos, y se comienza el seguimiento controlado por parte de Carabineros, el cual termina también en la comuna de Cerro Navia, donde los sujetos chocan con un árbol y son detenidos en el lugar".

Además, uno de los detenidos mantenía en su poder una munición de guerra al momento de su captura.