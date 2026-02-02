Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Damián Pizarro tendrá que esperar por su debut en Racing: No lo ven al 100 por ciento

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl/Aton

El chileno puede hacer su debut este sábado frente a Argentinos Juniors.

El delantero chileno Damián Pizarro no fue citado para el duelo entre Tigre y Racing Club que se disputará este lunes a las 19:45 (22:45 GMT) por la tercera fecha de la Liga argentina.

En el país trasandino aseguraron que el atacante todavía no convence al director técnico Gustavo Costas.

En ese sentido, el sitio partidario Racing de Alma sostuvo que el exColo Colo "realizó un reacondicionamiento físico y el viernes hizo fútbol, pero todavía no lo ven al 100 por ciento".

Después de este partido en el Estadio "José Dellagiovanna", la academia volverá a la acción el sábado 7 de febrero para enfrentar a Argentinos Juniors, donde Pizarro buscará estar disponible y tener su debut con la camiseta de Racing.

En portada