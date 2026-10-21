DT de Orenburg se sinceró sobre Jordhy Thompson: "Por sus acciones, yo no quería entrenarlo"

Pese al gran momento que atraviesa en las redes tras matricularse con un doblete de penal en el empate 2-2 ante Rodina Moscú, el paso de Jordhy Thompson por FC Orenburg no ha estado exento de tensiones. Así lo evidenció el propio director técnico del conjunto ruso, Ildar Akhmetzyanov, quien desclasificó el complejo quiebre que protagonizó con el delantero nacional meses atrás.

En diálogo con la cadena Match TV, el adiestrador recordó el conflicto que estalló a mitad de año, cuando el formado en Macul no se presentó al inicio de los trabajos de pretemporada en medio de insistentes rumores que apuntaban a forzar su retorno a Colo Colo.

"No podía entrenar hasta que firmara un contrato por sus acciones. Yo derechamente no quería entrenarlo", confesó con total crudeza el estratego del cuadro euroasiático.

En esa misma línea, Akhmetzyanov admitió la frustración del atacante con el presente deportivo del club: "No éramos la primera opción del jugador porque en ese momento estábamos en el último puesto".

Pese al áspero distanciamiento inicial, el DT destacó la autocrítica del extremo criollo para ganarse un lugar: "Llegó y dijo que quería estar en el equipo. Hablamos con él, aceptó nuestras condiciones y se puso en orden. Ahora la mentalidad adecuada y un buen vestuario lo están ayudando a desarrollarse".

Por su parte, el propio Thompson valoró la estabilidad emocional que le otorgó la llegada de su círculo cercano a territorio ruso: "He experimentado grandes cambios para bien: mi familia está conmigo ahora y mis hijos viajaron a Rusia. Fue mucho más difícil estar sin ellos. Estoy feliz de que todo esté saliendo bien y tengo muchas ganas de trabajar duro por el equipo".

Con este último empate, el Orenburg de Thompson se ubicó en la sexta posición de la Liga Premier de Rusia con 13 unidades.