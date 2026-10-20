Cristiano Ronaldo está arrasando con Messi en la votación del Balón de Oro de todos los tiempos

La eterna y apasionada discusión sobre quién es el futbolista más determinante de la historia sumó un nuevo y mediático episodio luego de que la revista France Football abriera una encuesta abierta para definir al B.O.A.T. (Best Of All Time, o el mejor de todos los tiempos).

En este selecto concurso solo compiten los mitos que lograron levantar la prestigiosa estatuilla dorada en al menos dos ocasiones durante sus trayectorias profesionales.

A diferencia del galardón tradicional —dirimido por un jurado especializado de periodistas de todo el orbe—, esta elección simbólica quedó en manos de los hinchas a través de internet, bajo un particular sistema: cada voto cuesta un euro y permite sufragar de manera ilimitada.

Los primeros cómputos en tiempo real arrojaron una distancia sideral que causó impacto en redes sociales: Cristiano Ronaldo lidera cómodamente la votación con un aplastante 62 por ciento de los sufragios. La versión del luso que comanda las preferencias es la de su brillante año 2008 con Manchester United, temporada en la que conquistó la Champions League y la Premier League.

Bastante más atrás en el conteo asoma Lionel Messi. El astro argentino se ubica en el segundo lugar con un 13 por ciento de las preferencias gracias a su estratosférico año 2012 en FC Barcelona, período en el que pulverizó el récord mundial al anotar 91 goles en un año calendario.

En el tercer escalón aparece nuevamente el rosarino, con un 9% en su versión de 2023 tras liderar a la "Albiceleste" en la consagración mundialista de Qatar.

La nómina de 10 leyendas históricas en competencia la completan próceres del fútbol como Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Marco van Basten, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan y Ronaldo Nazário.