DT de Vélez elogió el desempeño de Diego Valdés ante Independiente

El volante chileno Diego Valdés recibió elogios de su entrenador. Guillermo Barros Schelotto, tras el empate de Vélez Sarsfield frente a Independiente de Avellaneda.

El formado en Audax Italiano fue titular en el duelo ante "El Rojo" el sábado 31 de enero y tuvo un gran desempeño.

"El primer tiempo, el equipo sintió el manejo de pelota de Valdés y Lanzini. Estuvimos bien, dieron tranquilidad, pausa y buen juego. Me gustó cuando jugaron juntos. Los vi muy bien", señaló el DT trasandino.

"Poder tener en campo a Valdés y Lanzini nos iba a dar mucho fútbol. Creo que encontramos eso que buscábamos desde el minuto 0. Se juntaron entre ellos, con Pellegrini, buscaron bien con Godoy", añadió.

¿Por qué no llegó Diego Váldes a Colo Colo?

El cuadro albo buscó en este mercado de pases el fichaje del nacional, pero desde el cuadro argentino consideraron "irrisoria" la baja oferta que hizo el Blanco y Negro por Valdés.

"Era un préstamo y una opción de compra que, de ninguna manera, cumplía con nuestras exigencias. Valdés tiene tres años más de contrato con nosotros y se queda", comentó el timonel de Vélez en conversación con La Tercera.