DT de Vélez elogió el desempeño de Diego Valdés ante Independiente
El chileno formó parte del once inicial de Vélez y tuvo una buena actuación en el empate ante Independiente.
El volante chileno Diego Valdés recibió elogios de su entrenador. Guillermo Barros Schelotto, tras el empate de Vélez Sarsfield frente a Independiente de Avellaneda.
El formado en Audax Italiano fue titular en el duelo ante "El Rojo" el sábado 31 de enero y tuvo un gran desempeño.
"El primer tiempo, el equipo sintió el manejo de pelota de Valdés y Lanzini. Estuvimos bien, dieron tranquilidad, pausa y buen juego. Me gustó cuando jugaron juntos. Los vi muy bien", señaló el DT trasandino.
"Poder tener en campo a Valdés y Lanzini nos iba a dar mucho fútbol. Creo que encontramos eso que buscábamos desde el minuto 0. Se juntaron entre ellos, con Pellegrini, buscaron bien con Godoy", añadió.
El cuadro albo buscó en este mercado de pases el fichaje del nacional, pero desde el cuadro argentino consideraron "irrisoria" la baja oferta que hizo el Blanco y Negro por Valdés.
"Era un préstamo y una opción de compra que, de ninguna manera, cumplía con nuestras exigencias. Valdés tiene tres años más de contrato con nosotros y se queda", comentó el timonel de Vélez en conversación con La Tercera.