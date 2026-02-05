Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago24.4°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Esteban Pavez y su desafortunado debut con Alianza Lima: No me lesiono hace mucho tiempo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Creo que es un esguince a priori", anticipó el exmediocampista de Colo Colo.

Esteban Pavez y su desafortunado debut con Alianza Lima: No me lesiono hace mucho tiempo
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Luego de un amargo debut con Alianza Lima en la derrota 1-0 frente a 2 de Mayo en Paraguay, el volante nacional Esteban Pavez se refirió a la lesión que lo hizo abandonar el campo a los 74 minutos debido a que un rival le cayó sobre su rodilla.

"Estoy obviamente caliente y triste. No me lesiono hace mucho tiempo", comenzó diciendo el exjugador de Colo Colo sobre la desafortunada acción.

Posterior a ello, Pavez añadió que "creo que es un esguince a priori, me haré los exámenes. Confío mucho en que mis compañeros den vuelta la llave".

La revancha de este encuentro se disputará el próximo miércoles 11 de febrero en Lima, donde Alianza buscará dar vuelta la serie para avanzar a la siguiente fase previa de la Copa Libertadores.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada