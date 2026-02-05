Esteban Pavez y su desafortunado debut con Alianza Lima: No me lesiono hace mucho tiempo

Luego de un amargo debut con Alianza Lima en la derrota 1-0 frente a 2 de Mayo en Paraguay, el volante nacional Esteban Pavez se refirió a la lesión que lo hizo abandonar el campo a los 74 minutos debido a que un rival le cayó sobre su rodilla.

"Estoy obviamente caliente y triste. No me lesiono hace mucho tiempo", comenzó diciendo el exjugador de Colo Colo sobre la desafortunada acción.

Posterior a ello, Pavez añadió que "creo que es un esguince a priori, me haré los exámenes. Confío mucho en que mis compañeros den vuelta la llave".

La revancha de este encuentro se disputará el próximo miércoles 11 de febrero en Lima, donde Alianza buscará dar vuelta la serie para avanzar a la siguiente fase previa de la Copa Libertadores.