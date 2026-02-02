Gabriel Suazo y la aplastante caída de Sevilla: En esta liga, si te distraes te lo hacen pagar
El equipo del nacional cayó inapelablemente ante Mallorca en Son Moix.
El lateral chileno Gabriel Suazo, quien figuró este lunes como capitán de Sevilla, analizó la dura caída 4-1 frente a Mallorca en Son Moix, apuntando a las desconcentraciones como principal factor del aplastante resultado.
"Fueron 15 minutos del segundo tiempo donde nos desconcentramos. No seguimos las marcas y terminan marcando de dos jugadas muy similares. Hasta esos minutos, estábamos haciendo un buen partido y nos podíamos llevar los tres puntos perfectamente", repasó.
En ese sentido, fue enfático en apuntar: "En esta liga, si te distraes por una jugada te lo hacen pagar. No iba a ser fácil, pero confío en cada uno de mis compañeros y en el cuerpo técnico. Vamos a seguir luchando juntos para sacar esto adelante".
Respecto a la complicada situación del equipo en la tabla, Suazo aclaró: "Son tres puntos cruciales por nuestra lucha. Vamos a seguir trabajando con humildad para mejorar y que no nos vuelva a ocurrir esto de perder el foco. Logramos el empate, pero luego esos minutos nos jugaron en contra".