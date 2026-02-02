Gabriel Suazo y la aplastante caída de Sevilla: En esta liga, si te distraes te lo hacen pagar

El lateral chileno Gabriel Suazo, quien figuró este lunes como capitán de Sevilla, analizó la dura caída 4-1 frente a Mallorca en Son Moix, apuntando a las desconcentraciones como principal factor del aplastante resultado.

"Fueron 15 minutos del segundo tiempo donde nos desconcentramos. No seguimos las marcas y terminan marcando de dos jugadas muy similares. Hasta esos minutos, estábamos haciendo un buen partido y nos podíamos llevar los tres puntos perfectamente", repasó.

En ese sentido, fue enfático en apuntar: "En esta liga, si te distraes por una jugada te lo hacen pagar. No iba a ser fácil, pero confío en cada uno de mis compañeros y en el cuerpo técnico. Vamos a seguir luchando juntos para sacar esto adelante".

Respecto a la complicada situación del equipo en la tabla, Suazo aclaró: "Son tres puntos cruciales por nuestra lucha. Vamos a seguir trabajando con humildad para mejorar y que no nos vuelva a ocurrir esto de perder el foco. Logramos el empate, pero luego esos minutos nos jugaron en contra".