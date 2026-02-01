Gonzalo Tapia tras su gol ante Santos: Estoy muy feliz, estoy en un club enorme

Luego de ser la figura anotando en el triunfo de Sao Paulo por 2-0 ante Santos, el atacante chileno Gonzalo Tapia valoró su presente y destacó el cambio de mentalidad del plantel tras los últimos tropiezos en el Torneo Paulista.

"Estoy muy feliz. Estamos en un club enorme, pero se nos viene un partido muy difícil ahora la otra semana con este mismo rival (Santos), así que vamos a descansar, a hacerlo bien y vamos a ir a ganar", comenzó señalando el exUniversidad Católica.

Respecto al alza en el nivel de juego, el atacante explicó que: "Cambiamos la actitud, cambiamos al no tener miedo. Sacamos ese carácter después del partido que perdimos aquí en casa. Eso nos hizo reflexionar y volver a nuestra esencia".

"Lo hemos demostrado contra Flamengo y ahora con Santos. (...) Seguiremos en partidos difíciles, pero encontramos esa actitud del grupo y no solamente de los que juegan, también el que entra y bastante bien nos hicieron estos dos partidos", cerró.