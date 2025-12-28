Guillermo Maripán dividió a la prensa italiana con su actuación en derrota del Torino

Luego de dos victorias consecutivas, Torino de Guillermo Maripán volvió a perder este sábado por la Serie tras inclinarse por 2-1 ante Cagliari, en un partido donde el chileno estuvo lejos de cosechar los elogios de las últimas semanas.

De hecho, el zaguero terminó dividiendo a la prensa italiana, ya que si bien se mantuvo en cancha durante los 90 minutos, fue protagonista en el tanto que decretó la derrota de su equipo.

"Tuvo una actuación soberbia contra el Sassuolo y aspira a repetirla. Comienza con el mismo ritmo, cortando de raíz el contraataque de Gaetano. Deja poco espacio durante mucho tiempo, pero su rendimiento falla a la hora de contener a Kilicsoy; es demasiado descuidado y lo deja escapar para la ventaja sarda de 2-1", indicaron en Toro News sobre "Memo".

El portal Torino Granata fue más severo y aseguró que "no tuvo un buen día y Kilicsoy lo superó en la previa del gol de la victoria de los sardos. Intentó un disparo (89')".

Por el contrario, Eurosport apuntó que el central vivió un duelo "de gran calidad en general, logrando contrarrestar los ataques de Cagliari. Bueno en el juego aéreo".