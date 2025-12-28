Recelo oficialista por perfil empresarial del posible canciller de Kast

A poco más de dos meses y medio que José Antonio Kast vista la banda presidencial, al interior de su equipo se definen los nombres que conformarán su futuro Gabinete, aunque con tensión en una cartera en específico: el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Si bien el actual oficialismo ve con buenos ojos el eventual nombramiento del exdiputado RN Diego Paulsen a la cabeza de la Segpres; y el perfilamiento del exministro Claudio Alvarado (UDI) para liderar Interior, el recelo se centra en Francisco Pérez Mackenna, gerente general de Quiñenco, que suena como favorito para asumir la Cancillería.

La polémica radica en el perfil económico de Pérez, que, para el diputado PPD Raúl Soto, podría limitar la perspectiva en materia de relaciones diplomáticas.

"He visto propuestas bien interesantes como la del exdiputado y quien me antecedió como presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Diego Paulsen, de RN. Es una persona con una capacidad política y de articulación que me parece interesante para los próximos cuatro años... si asume la cartera de la Segpres, va a tener una muy buena relación en la próxima Cámara", alabó.

"También vemos con buenos ojos la posibilidad de Alvarado en la cartera de Interior, pero vemos con preocupación, por ejemplo, algunas de las propuestas que hay en materia de relaciones exteriores. La Cancillería no puede ser vista desde la perspectiva simplemente económica", sostuvo.

El currículum de Francisco Pérez

De acuerdo con La Tercera, en el equipo de Kast quieren un ministro de Relaciones Exteriores similar a lo que fue el excanciller Alfredo Moreno durante el primer Gobierno de Piñera; de ahí que Pérez aparezca como principal candidato.

Ingeniero comercial de profesión, Pérez es empresario de larga data. Desde 1998 es el gerente general de Quiñenco, conglomerado empresarial y matriz del grupo Luksic, en el que ha estado toda su vida y que ahora estaría pensando en abandonar tras la renuncia de Andrónico Luksic a su presidencia.



Pérez Mackenna también fue gerente general de Citicorp Chile entre 1985 y 1991, donde trabajó cercanamente al expresidente Sebastián Piñera. En 1991, llegó al grupo Luksic como gerente general de CCU (Compañía de Cervecerías Unidas), cargo que ocupó por siete años.

Desde el equipo de Kast defienden una Cancillería "pragmática", liderada por un perfil amplio de relacionamiento internacional y que sirva para promover inversiones. En este contexto, quienes conocen a Pérez afirman que es un ejecutivo con experiencia en grandes conglomerados y un actor habituado a la relación con mercados internacionales.

Es más: una de las ideas que se repite entre quienes participan del diseño inicial del gobierno del republicano es fortalecer el rol de las embajadas como plataformas activas de atracción de inversiones y de apertura de mercados para empresas chilenas.

Diputado electo Coloma: Lo importante es que el Gabinete lo conformen los mejores

El diputado electo de la UDI Jaime Coloma defendió que, para su partido, lo más importante es que el gabinete se conforme por los mejores perfiles en sus respectivas áreas.

"Los gobiernos siempre tienen que estar conformados por los mejores. Para mí eso es lo principal. No importa que sean simplemente de Republicanos, de Chile Vamos, incluso si son de Amarillos o Demócratas y son los mejores en su área. Encantado que vengan a ayudar", afirmó.

"De hecho, si son de otras tendencias políticas, también. En relación a Claudio Alvarado, un nombre que está en el tapete, es un tremendo profesional. Fue un tremendo ministro de Segpres: logró destrabar distintos temas sumamente complejos y también fue un gran senador", sostuvo.

"En el caso hipotético que el Presidente electo lo elija como su mano derecha, yo creo que estamos en muy buenas manos", indicó Coloma.

Otros nombres que asoman como posibles integrantes en el futuro Gabinete son Mara Sedini como vocera de Gobierno y Jorge Quiroz como titular de Hacienda.