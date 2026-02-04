¿Iván Morales será nuevo jugador de Argentinos Juniors?

El delantero chileno Iván Morales está cerca de ser nuevo jugador de Argentinos Juniors de la Primera División argentina.

Según dio a conocer el periodista César Luis Merlo, especialista en fichajes, el atacante nacional se convertirá en nuevo refuerzo del cuadro de La Paternal.

"El delantero se hará la revisión médica mañana y firmará contrato por un año", informó en su cuenta de X.

El exColoColo llegará como agente libre tras su paso por Sarmiento, club en el que en la última temporada disputó 31 partidos y anotó seis goles.

Morales se reencontrará con dos viejos conocidos del fútbol chileno, pues será compañero del arquero chileno Brayan Cortés, con quien compartió en el elenco albo, y Leandro Fernández, exdelantero de Universidad de Chile.