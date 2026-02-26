Claudia Sheinbaum ratificó que México será sede del Mundial 2026 tras respaldo de la FIFA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves que el país se mantuvo firme como anfitrión del Mundial 2026 luego de recibir el respaldo oficial de la FIFA. Pese a la ola de violencia que sacudió al territorio norteamericano durante los últimos días, la máxima autoridad aseguró que la planificación de la cita planetaria no sufrió alteraciones.

Durante su conferencia de prensa matutina en Ciudad de México, la mandataria valoró la postura del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien desestimó cambios en las sedes previstas. "La sede es México. Sus sedes son las que son y no existió ningún cambio. Le explicamos que no hay ningún problema tras los hechos recientes", enfatizó la jefa de Estado.

La incertidumbre sobre la localía mexicana surgió tras el operativo militar en Tapalpa que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. Este suceso provocó una serie de incidentes violentos en diversas regiones, especialmente en los alrededores de Guadalajara, una de las ciudades que albergará el torneo.

Sin embargo, la presidenta remarcó que el país se encuentra preparado para recibir a los visitantes. "México está de moda. El Mundial va a ser una gran celebración y los estamos esperando con los brazos abiertos siempre", declaró Sheinbaum, subrayando que la Copa del Mundo será una oportunidad para exhibir la capacidad organizativa nacional.

El calendario del certamen estableció que Ciudad de México recibirá el partido inaugural el próximo 11 de junio, además de otros cuatro compromisos. Por su parte, las ciudades de Guadalajara y Monterrey funcionarán como sedes de cuatro encuentros adicionales cada una, completando la presencia del territorio mexicano en el evento que coorganiza junto a Estados Unidos y Canadá.