Maripán dividió a la prensa italiana pese a agónico gol ante Fiorentina

El defensa nacional Guillermo Maripán se alzó como héroe del Torino gracias a un agónico gol ante Fiorentina para sentenciar una inesperada igualdad 2-2 pero, más allá de la conquista, recibió comentarios mixtos de la prensa italiana.

"Sufrió mucho contra (Moise) Kean. Llegó tarde a la portería del delantero viola. Recibe una tarjeta amarilla hacia el final, pero se lleva un aprobado por el gol del empate en el minuto 94", destacó el sitio partidario Cuore Toro.

Por su parte, Tuttosport indicó que el zaguero "se aferró a Kean como un sello de correos, pero este último lo eludió ocasionalmente y, tras desviarlo tres veces, lo castigó. El gol tardío valió mucho".

El portal Toro.it se mantuvo en esa misma línea y apuntó que "el chileno regresa al centro de la defensa con el brazalete de capitán. Le cuesta controlar a Kean, pero parece haberlo contenido en la primera mitad. Es amonestado en el minuto 64. Una actuación floja. Pero luego, en el minuto 94, marca de cabeza para empatar el marcador, por lo que merece un aprobado".

Tutto Mercato Web, en tanto, sostuvo que el criollo " mantuvo la línea alta pero tuvo problemas con los pases verticales: pillado fuera de posición en un par de ocasiones, remató tarde en el segundo gol (de Fiorentina) pero lo compensó in extremis con el empate".

El propio Maripán habló tras el compromiso y además de valorar el resultado, se pronunció respecto a sus sorpresivas suplencias de las últimas semanas y evitó entrar en polémicas con el técnico Marco Baroni.

"Sé cómo funciona el fútbol, ​​tengo que ayudar al equipo incluso desde el banquillo. Entreno, y las decisiones del entrenador siempre son acertadas. Siempre trabajo duro", explicó "Memo".