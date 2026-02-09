El analista de la Universidad Andrés Bello Felipe Vergara destacó en Lo Que Queda del Día que la conformación de subsecretarías y delegaciones presidenciales cuenta con muchos nombres con trayectoria y vínculos políticos que les otorgan respaldo, lo que resulta clave para la estabilidad de los cargos, especialmente frente a la presión de los partidos.

Vergara también planteó que el futuro gobierno enfrentará un inicio sin el tradicional "periodo de gracia" de 100 días, por lo que -dijo. el equipo estará obligado a mostrar resultados rápidos debido al enfoque en el "gobierno de emergencia" que ha utilizado el equipo del Presidente Electo, particularmente en materias sensibles como migración, seguridad y economía.

En el plano internacional, el analista identificó como un desafío relevante la definición que deberá adoptar Chile ante la candidatura de Michelle Bachelet en la ONU, advirtiendo el escaso respaldo que genera entre los partidarios del próximo Gobierno: "Ahí vamos a ver la estatura presidencial del presidente electo, porque en esas circunstancias es cuando uno ve si realmente está de cara a lo que el país requiere", expresó.

