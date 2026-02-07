[VIDEO] Guillermo Maripán le dio un agónico empate a Torino frente a Fiorentina

El defensor central chileno Guillermo Maripán le dio un agónico empate 2-2 a Torino frente a Fiorentina en el Estadio "Artemio Franchi por la fecha 24 de la Serie A.

El exjugador de Universidad Católica fue titular y capitán de Torino, y en los minutos finales del partido cabeceó dentro del área para anotar el gol del empate de su equipo.

El conjunto del chileno comenzó ganando con un tanto de Cesare Casadei (26'), pero en un lapso de seis minutos los locales dieron vuelta el marcador con tantos de Manor Salomon (51') y Moise Kean (57').

Con este resultado, Torino quedó en el puesto 13 de la tabla con 27 puntos, mientras que Fiorentina permanece en puesto de descenso con 18 unidades.

El siguiente partido del conjunto de Maripán será de visita frente a Como 1907 el sábado 14 de febrero a las 11:00 horas (14:00 GMT).