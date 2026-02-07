Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.5°
Humedad17%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga italiana

[VIDEO] Guillermo Maripán le dio un agónico empate a Torino frente a Fiorentina

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensor chileno conectó de cabeza dentro del área en los minutos finales.

[VIDEO] Guillermo Maripán le dio un agónico empate a Torino frente a Fiorentina
 @TorinoFC
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El defensor central chileno Guillermo Maripán le dio un agónico empate 2-2 a Torino frente a Fiorentina en el Estadio "Artemio Franchi por la fecha 24 de la Serie A.

El exjugador de Universidad Católica fue titular y capitán de Torino, y en los minutos finales del partido cabeceó dentro del área para anotar el gol del empate de su equipo.

El conjunto del chileno comenzó ganando con un tanto de Cesare Casadei (26'), pero en un lapso de seis minutos los locales dieron vuelta el marcador con tantos de Manor Salomon (51') y Moise Kean (57').

Con este resultado, Torino quedó en el puesto 13 de la tabla con 27 puntos, mientras que Fiorentina permanece en puesto de descenso con 18 unidades.

El siguiente partido del conjunto de Maripán será de visita frente a Como 1907 el sábado 14 de febrero a las 11:00 horas (14:00 GMT).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada