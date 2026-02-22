Midtjylland de Darío Osorio goleó y sigue luchando palmo a palmo por la cima

Midtjylland, con Darío Osorio en cancha todo el partido, arrasó al alicaído Silkeborg por 4-0 en calidad de visitante para mantener la ilusión de pasar al frente de la Superliga danesa, a falta de una fecha para el cierre de la fase regular.

Los "lobos" vapulearon al penúltimo del torneo con un doblete de Aral Simsir (29', 66') y las anotaciones de Denil Castillo (48') y Júnior Brumado (73').

De esta manera, el equipo del chileno sumó tres victorias consecutivas y llegó a 45 unidades, metiéndole presión a Aarhus GF de cara a la última jornada.

Ambos cuadros jugarán en paralelo el domingo 1 de marzo, a las 13:00 horas de Chile: Midtjylland recibirá a Brondby (tercero con 32 puntos y cinco partidos sin victorias), mientras el AGF visitará al colista Vejle Boldklub.

Cabe recordar que tras la jornada 22, el torneo continuará separando la tabla a la mitad en dos grupos: La carrera por el campeonato y la lucha del descenso.