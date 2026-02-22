Síguenos:
Tópicos: Mundo | Asia | Malasia

Terremoto de 7,1 se registró en Malasia: SHOA descartó tsunami en Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Agencia de Noticias EFE

El sismo sacudió a la región de Kota Belud, al norte de la isla de Borneo.

 Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)

"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", informó el SHOA.

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este domingo la región de Kota Belud, en el estado de Sabah (norte de la isla de Borneo, Malasia), sin que por el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

El seísmo se produjo en la madrugada del lunes hora local, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro se localizó a unos 55 kilómetros al noroeste de Kota Belud, a una profundidad de aproximadamente 620 kilómetros.

Dada la profundidad, no es previsible que tenga consecuencias muy significativas. Las autoridades locales no han emitido, hasta el momento, avisos de tsunami ni alertas adicionales.

SHOA descartó tsunami en costas chilenas

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó que exista riesgo de tsunami en las costas de Chile tras el terremoto que sacudió este domingo a Malasia.

"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", informó el organismo.

