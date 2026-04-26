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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Midtjylland de Darío Osorio y AGF firmaron un empate que mantuvo su igualdad en la cima

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La pelea por el campeonato sigue abierta de cara a los últimos partidos de la temporada.

Midtjylland de Darío Osorio y AGF firmaron un empate que mantuvo su igualdad en la cima
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Este domingo, la Superliga danesa continuó con la lucha por el título totalmente igualada, luego del empate que protagonizaron el Midtjylland de Darío Osorio y Aarhus GF.

El chileno fue titular y jugó hasta los 59' en el partido que su equipo jugó como visitante, con resultado final de 0-0.

A falta de tres fechas para el final, Midtjylland y AGF suman 58 unidades, siendo los únicos candidatos al título pues el tercero, Nordsjaelland, está atrás por irremontables 13 puntos.

Sin embargo, el elenco del seleccionado nacional tiene una leve ventaja por concepto de diferencia de gol, con un +37 que supera el +23 de AGF.

El vital próximo partido de Midtjylland será de local ante Viborg el lunes 4 de mayo a las 13:00 horas de Chile (17:00 GMT).

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