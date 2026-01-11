Síguenos:
Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Midtjylland proyecta la venta de Darío Osorio en el próximo mercado de pases

El presidente del cuadro danés aseguró que el club espera concretar la transferencia más alta en la historia del fútbol danés.

FC Midtjylland tiene en carpeta la venta del atacante chileno Darío Osorio para el próximo mercado de fichajes de verano europeo y Claus Steinlein, presidente del club, confirmó al nacional como una de las cartas fuertes en busca de hacer un gran traspaso a mitad de año.

"Tengo la expectativa de que este verano se produzca la venta más grande de la historia del fútbol danés. Darío Osorio, Franculino Djú y Aral Simsir son tres jugadores completamente únicos", explicó al medio local Tipsbladet.

El directivo profundizó y señaló que "me sentiría muy decepcionado si no logramos la venta más grande de la historia, tanto para el FC Midtjylland como para el fútbol danés. El momento no lo sé, probablemente será cuando veamos el mercado de pases de este verano", sentenció.

El formado en Universidad de Chile logró consolidarse como titular en el equipo danés y esta temporada disputó hasta el momento 28 partidos, donde registró seis goles y ocho asistencias en todas las competiciones.

En portada