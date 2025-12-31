Olé destacó inminente llegada de Cortés a Argentinos: "Salto de calidad en el arco"

Luego de terminar su préstamo con Peñarol de Uruguay, todo apunta a que el arquero Brayan Cortés, cuyo pase pertenece a Colo Colo, será nuevo jugador de Argentinos Juniors, una movida que fue destacada por el diario trasandino Olé.

"La llegada del oriundo de Iquique significa un salto de calidad en el arco del Bicho, mientras el Ruso Rodríguez se recupera de su lesión y los chicos del club continúan con su proceso formativo", valoró el citado medio argentino.

Además, la publicación añadió que "después de que varios candidatos sean añadidos a la lista, Brayan Cortés terminó siendo el elegido. El arquero llega desde Colo Colo (estaba a préstamo en Peñarol) en calidad de cedido: será por un año y con una opción de compra".

Por último, complementó: "Cortés ganó la Copa de Uruguay y con la selección de Chile fue titular en la mayoría de las Clasificatorias Sudamericanas. En 2025, dijo presente en cuatro de los seis compromisos internacionales con La Roja".