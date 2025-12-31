Otro Año Nuevo en guerra: Moscú recibe 2026 con alta seguridad y sin fuegos artificiales
Otro Año Nuevo en guerra: Moscú recibe 2026 con alta seguridad y sin fuegos artificiales
Rusia reforzó la seguridad con agentes policiales en el centro de Moscú durante esta noche de Año Nuevo, en un contexto marcado por la continuación de la guerra iniciada por su invasión a Ucrania en febrero de 2022.
Además de cerrar la Plaza Roja, la capital canceló los fuegos artificiales y los eventos masivos, como hicieron al menos 64 de las 89 divisiones federales del país a propósito del conflicto bélico.
