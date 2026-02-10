Osorio sobre Universidad de Chile: Es un club donde estoy feliz de haber pasado gran parte de mi juventud

El futbolista chileno Darío Osorio, actual jugador de Midtjylland de la Primera División de Dinamarca, entregó detalles de su vida personal y de sus inicios en el fútbol en una entrevista concedida a su club.

El delantero de 22 años relató que comenzó a jugar a los cuatro o cinco años y que dio sus primeros pasos en una pequeña escuela de fútbol local en Chile.

"Cuando tenía ocho años fui a una prueba en Wanderers, que es un club profesional en Chile, y cuando tenía 10 años me trasladé al Club Universidad de Chile, un club muy bueno donde estoy feliz de haber pasado gran parte de mi juventud", comentó.

Osorio relató que dejó su hogar a muy temprana edad para perseguir su sueño: "Fue duro irme de casa a los 11 años, lejos de mi familia. Eso es algo que recuerdo sin duda. Muchos de los otros jugadores del club eran mayores que yo, así que era difícil para un chico tranquilo e introvertido crear una red de contactos en ese mundo".

Recordó que sus padres siempre le comentaron que para transformarse en profesional, debía estar dispuesto a sacrificar otra cosa "por eso siempre he sido consciente de que elegir el fútbol significaba renunciar a algo más".

"Las personas más importantes durante mi infancia y adolescencia han sido, sin duda, mis padres. Siempre han sido un gran apoyo y han apoyado mi pasión por el fútbol, ​​incluso en los momentos difíciles".

Sobre el futuro expresó que: "No hay un lugar específico donde me vea en cinco o seis años, pero quiero estar tranquilo, concentrado y seguir haciendo lo que amo".

"Si llega un día en que ya no juegue al fútbol, ​​me gustaría tener mi propio negocio, pero también podría ser ilusionante trabajar dentro del mundo del fútbol como entrenador, preparador físico o algo completamente diferente", comentó.