Castellón: La presión siempre está porque estamos representando al club más grande de Chile

El arquero de Universidad de Chile, Gabriel Castellón, se refirió al presente del cuadro azul en el Campeonato Nacional, reconociendo que el equipo tiene la urgencia de comenzar a ganar para no ceder terreno en la tabla de posiciones, más allá de la exigencia habitual que conlleva vestir la camiseta estudiantil.

En conferencia de prensa, el guardameta aseguró que "la presión siempre está, porque estamos representando al club más grande de Chile. Y la verdad más que presión, está la necesidad de sumar de a tres".

"Los objetivos los tenemos claros y no podemos seguir perdiendo puntos para poder escalar puestos en la tabla", agregó el exjugador de Huachipato.

Un arranque dubitativo y el nuevo proceso

Consultado sobre si existen "fantasmas" respecto al proceso anterior, liderado por Gustavo Álvarez, Castellón fue autocrítico respecto al inicio de temporada, comparándolo con el desempeño del año pasado.

"No sé si hay fantasmas, pero claramente no es el inicio que queríamos por lo hecho el año pasado", admitió.

Al analizar los primeros compromisos, el portero explicó que "en el primer partido con Audax tuvimos que cambiar muchas cosas, con Huachipato el partido pasó por detalles. Y es difícil comparar, porque es un nuevo cuerpo técnico, con nuevos compañeros y que el equipo comience a funcionar".

Sobre la adaptación a las órdenes del entrenador, señaló que "cuando uno empieza un nuevo proceso, siempre hay ideas distintas. Él plantea las cosas y nosotros tomamos las decisiones. Nos falta quizás acoplarnos entre nosotros".

Violencia en los estadios y el próximo rival

Castellón también tuvo palabras para los recientes hechos de violencia y las posibles castigos que podría recibir el club, esperando que esto no afecte la presencia de los hinchas.

"Ojalá no hayan sanciones graves, el club hizo lo que estaba a la mano. Siento que la violencia no debe estar en los estadios, nosotros como jugadores queremos que el estadio esté lleno", sostuvo.

Finalmente, anticipó el próximo desafío ante los "árabes": "Palestino hace rato viene bien, ellos también se están acoplando. Han tenido el mismo inicio que nosotros, pero sí es un rival muy difícil y además ellos se hacen fuertes en la cancha de ellos", cerró.