Megaincendio: Alcalde denuncia que Senapred lo obligó a decidir si Penco evacuaba o no

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera (Ind), denunció haber tenido una fuerte discusión con el encargado de Senapred el día que se desataron los incendios en la comuna, ya que lo obligaron a tomar la decisión sobre si se debía evacuar los sectores afectados.

La autoridad comunal dijo que el 17 de enero asumió la responsabilidad del envío de alertas en medio de la emergencia que dejó 20 fallecidos.

"Yo pregunto porque Senapred debe decretar que las personas deban evacuar y la respuesta fue: 'Alcalde, usted tiene que decidir'... ¿Pero cómo el alcalde va a decidir, si es un tema de gobierno? ¿Dónde está la institucionalidad?, cuestionó el jefe comunal.

En medio de este escenario, "yo tomé la decisión más difícil de mi vida, tuvimos una fuerte discusión con Senapred, muy molesto, porque le dije 'yo tomo la decisión, pero usted tiene que apretar el botón y decretar la alerta SAE, porque yo tengo que tomar la decisión de evacuar 20 mil personas', y me dicen 'usted es el responsable'".

"Yo tuve que pedir que evacuaran a las 20 mil personas, (...) porque tenía a los bomberos de Lota, que habían visto cadáveres y no podían entrar porque estaba la gente secuestrada por el fuego", lamentó.

Respuesta de Senapred

Mientras tanto, desde Senapred respondieron que "nuestro servicio emitió diferentes mensajes durante el 17 de enero por los incendios forestales Trinitarias y Rancho Chico, dos de ellos iniciales, de carácter preventivo, a las 18:34 horas en Concepción y 19:19 en la comuna de Penco. Posteriormente, en específico a Penco, se enviaron más de 20 mensajes SAE, 5 de ellos antes de la hora señalada por el señor Vera (23:30 horas). Estos mensajes son activados por el Senapred y solicitados por el sistema comunal de emergencia".

"En paralelo, a las 19:30 horas se amplió la alerta roja por incendio forestal a la Provincia de Concepción, dando cuenta de la información a todos los organismos del sistema, incluyendo a los alcaldes", recalcaron.

Senapred añadió que "sobre su rol en materia de respuesta ante la emergencia, está claro: los procesos de evacuación son responsabilidad de cada municipio y están definidos en cada Plan Comunal de Emergencia, en el Plan Regional de Emergencia y en el Plan Nacional de Emergencia, instrumentos que son complementados y apoyados por otros integrantes del sistema de emergencia comunal. En el caso de la comuna de Penco, esto está explicitado en su Plan Comunal, vigente desde septiembre de 2024".

"Como Senapred hacemos un llamado a seguir trabajando en conjunto por la rehabilitación de Penco, pero en base a los hechos reales y no a distorsiones que pueden llevar a una errónea comprensión de la tragedia vivida en la Región del Biobío", finalizaron.

Ante estas palabras, el delegado presidencial regional, Eduardo Pacheco, rechazó "calificar las declaraciones del alcalde o de otras autoridades al respecto, lo que sí es que hoy día Senapred ya ha entregado los detalles de una versión al respecto, respondió precisamente a estas declaraciones, porque es Senapred quien tiene que responder a este tipo de declaraciones".

"Son el organismo técnico, son la institución a cargo de las alertas SAE y lo que corresponde es que Senapred responda, yo no tengo más comentarios al respecto de eso", precisó.